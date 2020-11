2 davon wurden an der Bozner Grundschule „Alessandro Manzoni“ nachgewiesen, wo in der Folge über 2 Klassen eine Quarantäne verhängt wurde. Ein weiterer Infektionsfall ist an der Mittelschule „Ugo Foscolo“ in Bozen aufgetreten, wo ein Schulzug in Quarantäne überstellt wurde.

lpa