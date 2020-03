3. Coronavirus-Fall in Nordtirol

Aufgrund der Tatsache, dass er sich die Tage zuvor in einem norditalienischen Risikogebiet aufgehalten hatte, wurde er von einem mobilen Screening-Team auf eine Coronavirus-Erkrankung getestet, hieß es. „Seit Mittag liegt das Ergebnis vor und ist positiv“, informierte Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber.Der Student hatte sich im Tiroler Oberland in einer Ferienwohnung aufgehalten. Von den Gesundheits- und Sicherheitsbehörden würden derzeit standardmäßig alle weiteren Maßnahmen getroffen, damit sich das Virus nicht weiterverbreiten kann, so das Land Tirol. Die beiden anderen Nordtiroler Infizierten, die zugleich die ersten österreichischen Coronavirus-Patienten waren, sind wieder gesund und haben die Innsbrucker Universitätsklinik nach 10 Tagen wieder verlassen. Dies sagte der Leiter der Infektiologie an der Med Uni Innsbruck, Günther Weiss, am Donnerstag. „Sie sind ganz normale Mitbürger, von denen keinerlei Bedrohung oder Gefahr für ihre Mitbürger ausgeht“, unterstrich Weiss.

apa