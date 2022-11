3 Einbrecher geschnappt – Einer vom Bürgermeister selbst dingfest gemacht

Josef Thurner, Bürgermeister von Mals

„Ihm war nicht wohl und er hat sich bei mir, seinem Nachbarn, gemeldet“

In der Nähe der Schleiser Kreuzung gestellt

Ersten Informationen zufolge hatten die Einbrecher gegen 3.30 Uhr zunächst bei einem Café an der Staatsstraße ihr Glück versucht. Durch den Lärm wurden allerdings die im Obergeschoss wohnhaften Eigentümer aus dem Schlaf gerissen und schlugen Alarm. Als die Carabinieri eintrafen, hatten sich die Unbekannten aber bereits aus dem Staub gemacht.Sie waren offensichtlich zur wenige 100 Meter weiter entfernten Tankstelle gezogen. Dort verschafften sie sich über ein Fenster Zugang zum Inneren der Bar und durchwühlten das Büro auf der Suche nach Geld usw.Noch während die Täter am Werk waren, heulte die Alarmanlage. Die Carabinieri eilten zum zweiten Tatort, doch wieder war von den Einbrechern keine Spur.Ein junger Mann, der zu später Stunde auf den benachbarten Hof heimkehrte, bemerkte in der Nähe der Tankstelle eine Person, schöpfte aber keinen Verdacht. „Doch dann war ihm nicht wohl und er hat sich bei mir, seinem Nachbarn, gemeldet“, berichtet Bürgermeister Josef Thurner. Gemeinsam hielten die beiden Nachschau, ob die unbekannten Täter sich nicht auf einem der Höfe versteckt haben könnten.In der Nähe des Hühnerstalles trafen sie einen jungen Nordafrikaner an. Bürgermeister Josef Thurner machte ihn dingfest und übergab ihn den Carabinieri.Seine beiden Komplizen waren hingegen spurlos verschwunden. Die Carabinieri zogen mehrere Streifen in Mals zusammen und durchkämmten die Gegend auf der Suche nach den Unbekannten, die zu Fuß bzw. mit E-Scootern unterwegs waren.Die Ausdauer der Ordnungshüter führte schließlich zum Erfolg. Die beiden Männer wurden von den Carabinieri in der Nähe der Schleiser Kreuzung gestellt. Sie hatten noch Diebesgut bei sich, unter anderem von einem Einbruch in ein Haus in Schleis, den sie kurz zuvor begangen hatten. Ebenso wurde bei den Tätern ein Handy sichergestellt, das aus dem Einbruch bei der Malser Tankstelle stammte.Ersten Informationen zufolge waren die 3 jungen Männer für ihre Diebestouren aus dem Raum Burggrafenamt mit dem Zug angereist. 2 von ihnen wurden von den Carabinieri verhaftet und der dritte auf freiem Fuß angezeigt.