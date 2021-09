3 Eisacktaler Dealer angezeigt

Nach akribischer Ermittlungsarbeit führten die Carabinieri bei den 3 teils polizeibekannten Verdächtigen Hausdurchsuchungen durch, und fanden dabei in ihren Wohnungen verkaufsfertiges Marihuana, eine mittelgroße Marihuanapflanze und eine beträchtliche Menge halluzinogener Pilze. Auch elektronische Präzisionswaagen wurden gefunden und beschlagnahmt.Aus der beschlagnahmten Menge an Drogen hätten etwa 2600 Dosen Marihuana gewonnen werden können, so das Rauschgiftlabor der Carabinieri von Bozen.Die 3 jungen Männer wurden angezeigt.

