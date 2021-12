3 Erdbeben erschüttern Italien in wenigen Stunden

Innerhalb weniger Stunden wurden in Italien 3 Erdbeben der Stärke 3 registriert. Um 22.24 Uhr wurde im Nordosten Siziliens ein Beben der Stärke 3,5 gemessen. Um kurz nach Mitternacht hingegen wurde in Kalabrien zwischen Cosenza und Catanzaro ein Beben der Stärke 3,1 registriert. Das stärkste Beben war am Samstag um 11.24 Uhr mit einer Stärke von 3,9 in der norditalienischen Provinz Bergamo gemessen worden. Der Erdstoß wurde auch in Mailand, Monza und in der ganzen Lombardei gespürt.Es wurde kein Schaden verursacht. In der Lombardei herrschte jedoch große Angst: Die Menschen gingen auf die Straße und die Schulen wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen.

ansa/jot