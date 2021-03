3 neue Fälle der südafrikanischen Mutante – auch Schenna nun betroffen

Aktuell läuft das Contact Tracing, um nachvollziehen, ob und wie die neuen Fälle mit schon bekannten Fällen in Zusammenhang stehen.Um die Ausbreitung einzugrenzen, empfiehlt der Sanitätsbetrieb der Landesregierung für die Gemeinde Schenna dieselben Maßnahmen wie in den schon betroffenen Gemeinden.Bisher sind bereits 12 Gemeinden Sperrzonen und zwar: Dorf Tirol, Partschins, Schlanders, Meran, Mals, Lana, St. Pankraz, Riffian, Kuens, St. Martin in Passeier, St. Leonhard in Passeier und Moos in PasseierBis einschließlich 7. März gelten hier strenge Corona-Maßnahmen:Nur wer einen negativen Coronavirus-Test, nicht älter als 3 Tage, vorweisen kann, der darf die Gemeinde betreten oder verlassen.Die Schulen bleiben in den betroffenen Gemeinden im Fernunterricht. Auch die Dienste an der Person mit Ausnahme der Wäschereien und Bestattungsdienste sind ausgesetzt. Das bedeutet, dass auch Friseur- und Schönheitssalons geschlossen bleiben.Zusätzlich eingeschränkt wird in den genannten Gemeinden auch die Produktionstätigkeit sowie die Tätigkeit auf Baustellen. Es bleiben lediglich die als wesentlich eingestuften gewerblichen Tätigkeiten aufrecht.

stol/lpa