3 Festnahmen und 700 Kontrollen – Über 70 Streifen im Einsatz

Bürger sind wie Antennen

Für die Kontrollen in der vergangenen Woche hat der Quästor von Bozen 2 Streifen aus Mailand angefordert, die sich besonders gut im kriminellen Milieu auskennen, steht in einer Aussendung der Quästur.72 Streifen der Polizei kontrollierten rund 717 Personen und hielten an 28 Kontrollpunkten 183 Fahrzeuge auf. Bei den Kontrollen haben die Beamten 3 Personen festgenommen: Eine wurde per Haftbefehl gesucht, die zweite wurde dabei ertappt, wie sie in einem bekannten Einkaufszentrum in Bozen stahl und die dritte wurde wegen Widerstand gegen die Beamten festgenommen.Weitere 3 Personen wurden wegen Drogenbesitzes angezeigt: Insgesamt stellten die Beamten 30 Gramm Haschisch und 10 Gramm Kokain sicher. Auch 4 Jugendliche wurden wegen Diebstahls angezeigt.3 Tunesier wurden außerdem festgenommen, weil sie keine Aufenthaltsgenehmigung hatten. Die Beamten brachten sie in ein Abschiebezentrum.In der Aussendung fordert die Polizei die Bürger zum Helfen auf: Die Bürger sind wie Antennen, die Kriminalität melden oder anzeigen können. Ein Anruf bei der Notrufnummer reiche, damit die Polizei der Sache nachgehen könne.