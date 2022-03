3 Festnahmen wegen versuchten Raubes in Bozen

Auf einem Markt in der Rovigostraße wurde am Donnerstag ein Mann von einem Händler erwischt, nachdem er einen großen Generator im Wert von über 1000 Euro gestohlen hatte. Als der Dieb bemerkte, dass er entdeckt wurde, warf er seine Beute zu Boden und ergriff die Flucht.Die Polizei war schnell vor Ort und konnte den Mann einholen und überwältigen. Der bereits polizeibekannte 44-Jährige wurde auf die Polizeiwache gebracht. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ordnungshüter zudem 5 Gramm Kokain. Er wurde aufgrund von versuchten Raubes, Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie Drogenhandels festgenommen.Am Freitagmorgen musste die Polizei im Einkaufszentrum „Twenty“ einschreiten. Nachdem der Betreiber eines Kleidungsgeschäftes einen jungen Mann beim Diebstahl erwischt hatte, wurde dieser handgreiflich und beschädigte zudem die Diebstahlsicherung.Dann versuchte der junge Dieb, samt Diebesbeute die Flucht zu ergreifen. Die Ordnungshüter waren aber schnell vor Ort und konnten den 21-Jährigen aufhalten. Er wurde wegen versuchten Raubes und Sachbeschädigung festgenommen.Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in der Europaallee. Eine junge Frau hat sich Zutritt zum Keller eines Hauses verschafft mit der Absicht, Wertgegenstände zu stehlen. Die Eigentümer ertappten die Frau aber auf frischer Tat und wählten die Notrufnummer. Die Diebin hat diese daraufhin heftig getreten und wollte die Flucht ergreifen. Ein Polizist konnte sie dann aber daran hindern.Die polizeibekannte 29-Jährige wurde wegen versuchten Raubes festgenommen und in das Frauengefängnis von Trient gebracht.Zudem wurden in den vergangenen Tagen 3 Personen aufgrund von kleineren Diebstählen auf freiem Fuß angezeigt.

psy