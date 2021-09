3. Impfung für mehr als eine Million Senioren: Das ist das Ergebnis

Südtirol wird in einigen Wochen mit der 3. Spritze gegen Covid-19 starten. In Israel haben bereits viele ältere Menschen diese Auffrischung erhalten. In einer Studie erklären Forscher, welchen Nutzen die dritte Dosis bringt; auch Daten zu den Nebenwirkungen liegen vor.