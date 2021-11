3. Impfung: Mit welchen Nebenwirkungen muss ich rechnen?

Wie werde ich die 3. Impfdosis vertragen: Solll ich mir den nächsten Tag besser frei halten, weil es heftig wird? Oder ist mit dem Piks alles vorbei? Das fragen sich viele Südtirolerinnen und Südtiroler, die in den kommenden Wochen die Auffrischung ihres Impfschutzes gegen Covid-19 erhalten. Ein Blick in die Datenbanken zur Booster-Impfung zeigt, was in den meisten Fällen passieren wird.