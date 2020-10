3 ISS-Astronauten auf Rückweg Richtung Erde

Etwas mehr als 3 Stunden nach dem Abdocken sollten die Männer in ihrem Raumschiff gebremst durch Fallschirme in der kasachischen Steppe landen.Mit der Rückkehr zur Erde geht eine 196-tägige Mission zu Ende. In dieser Zeit hat die ISS die Erde 3136 Mal umrundet und mehr als 133 Millionen Kilometer zurückgelegt. Der Amerikaner Cassidy war nicht das erste Mal im All: Bei 3 Raumflügen verbrachte er insgesamt 378 Tage im Weltraum - die fünfthöchste Zahl unter US-Astronauten. Ivanischin hat bei drei Flügen bereits 476 Tage im All hinter sich.Mit dem Abschied von den 3 Raumfahrern beginnt auf der ISS eine neue Expedition mit den 3 verbliebenen Bewohnern im Außenposten der Menschheit, einer Amerikanerin und 2 Russen. Im November sollen dann 4 neue Gäste mit einer Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX auf die Station geschickt werden.

apa