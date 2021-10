3 italienische Tänzer sterben bei Unfall in Riad

Die 3 waren – so berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa – mit weiteren 7 italienischen Tänzern im Rahmen einer Einweihung eines neuen Theaters für eine Tanzaufführung in das arabische Land gereist.Am gestrigen Sonntag hatten sie frei und die Truppe beschloss, einen Ausflug in die Wüste zu unternehmen. Dann auf dem Rückweg der fatale Unfall: Die beiden Fahrzeuge, mit denen sie unterwegs waren, stürzten aus noch zu klärenden Gründen einen Abhang hinunter.Für Antonio Caggianelli aus Apulien, Giampiero Giarri aus Tivoli (Rom), Nicolas Esposto aus Sizilien und eine einheimische Begleitperson kam jede Hilfe zu spät, sie starben noch an der Unfallstelle. Von 3 weiteren Italienern, die in den Unfall verwickelt waren, erlitt einer schwere Verletzungen, die beiden anderen blieben unverletzt. Die Leichen der 4 tödlich Verunglückten mussten mit dem Helikopter geborgen werden.Die Nachricht vom Tod der 3 talentierten Tänzern verbreitete sich wie ein Lauffeuer und löste große Trauer bei Familie, Freunden und in der großen Tanz-Community aus.Das italienische Außenministerium hat noch am Sonntag Kontakt mit den Familienangehörigen aufgenommen, die am heutigen Montag nach Saudi-Arabien aufbrachen und die traurige Aufgabe hatten, die Verstorbenen zu identifizieren.

ansa/vs