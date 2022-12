Fast 3 Jahre Corona: Herr Kaufmann, wie ist der Stand der Dinge?

„ Der Trend der Entspannung hat bereits eingesetzt und es ist äußerst unwahrscheinlich, dass dieser bei uns urplötzlich total abbricht. ” — Dr. Marc Kaufmann

Dr. Marc Kaufmann: „Für mich gibt es bei einer Pandemie nicht so etwas wie einen Stichtag, an dem man diese für besiegt erklären kann. Was man aber sehr wohl sagen kann, ist, dass sich die Corona-Situation in Südtirol in den vergangenen Monaten doch sehr beruhigt hat – denn es gab deutlich weniger schwere Verläufe und in der Folge nur noch einige wenige Intensivpatienten.Das Schlimmste ist sehr wahrscheinlich überstanden. Wir hatten in den vergangenen Wochen zwar einige erkrankte Bürger, aber darunter befinden sich kaum Corona-Infizierte.Dr. Kaufmann: Ich teile da die Meinung vieler renommierter Experten: Der Trend der Entspannung hat bereits eingesetzt und es ist äußerst unwahrscheinlich, dass dieser bei uns urplötzlich total abbricht und es in Sachen Corona künftig wieder zu massiven Belastung kommen wird.Aufgrund der regen Mobilität können Krankheiten zwar schnell und weltweit übertragen werden, allerdings besteht bei uns meiner Meinung nach kein Grund zur Panik.