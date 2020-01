3 Kajak-Fahrer sterben in Nordfrankreich

Die Leichen von 2 Männern und einer Frau seien am Sonntag bei Le Crotoy in der Somme-Bucht gefunden worden, berichtete der Radiosender France Bleu. Ein 15-Jähriger sei zudem mit Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht worden.





Es sei möglich, dass die Kajak-Fahrer bei einer Tour in der Flussmündung am Samstag von einer Welle mitgerissen worden seien, berichtete der Radiosender in Berufung auf den Bürgermeister der Gemeinde Saint-Valery-sur-Somme, Stephane Haussoulier. Die Staatsanwaltschaft habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.In der sogenannten Somme-Bucht mündet der Fluss Somme in den Ärmelkanal. Die 4 Kajak-Fahrer waren dem Bericht zufolge am Samstagabend als vermisst gemeldet worden. Sie gehörten laut France Bleu zu einer Gruppe von 8 Mitgliedern des Kajakclubs von Saint-Valery-sur-Somme.Die Gruppe habe sich bei der Tour in der Flussmündung getrennt. Als die 4 Kajak-Fahrer nicht an ihrem Ziel eingetroffen seien, habe ein Mitglied der 2. Gruppe die Rettungsdienste alarmiert.

apa