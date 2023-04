3 Kinder bei Brand in Deutschland ums Leben gekommen

Das Feuer brach aus ungeklärter Ursache in der Nacht auf Donnerstag aus. Das Gebäude wurde völlig zerstört. Zur Brandzeit hielten sich demnach vermutlich mindestens 16 Menschen in dem Gebäude auf. In ersten Meldungen war von 3 verletzten Bewohnern und einer verletzten Polizeibeamtin die Rede, die in Kliniken gebracht wurden.6 Menschen sollen sich den Ermittlungen zufolge im Dachgeschoss aufgehalten haben. 3 Kinder und Jugendliche im Alter von 17, 14 und einem Jahr konnten sich vor den Flammen auf das Dach flüchten und wurden durch die Einsatzkräfte gerettet. 3 weitere Kinder wurden zunächst vermisst. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Donnerstagvormittag.Das Gebäude ist den Angaben zufolge akut einsturzgefährdet und kann nicht betreten werden, weshalb Höhenretter der Feuerwehr eingesetzt wurden. Es werde geprüft, ob sich noch weitere Leichen in dem Haus befinden. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.