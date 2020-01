3 Kinder tot in irischem Haus entdeckt

Erste Ergebnisse der Obduktion wurden aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht mitgeteilt, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Sonntag berichtete. Zudem wolle man alle Resultate abwarten.





Eine verwirrte Frau, vermutlich die Mutter der Kinder, wurde von einem Taxifahrer auf der Straße entdeckt. Sie wird nun in einer Klinik behandelt. Auf einem Fensterbrett des Hauses soll Medienberichten zufolge eine Notiz gefunden worden sein mit den Worten: „Geh' nicht nach oben, rufe (die Notfallnummer) 999 an“.Die Mutter und ihre Kinder wohnten nach Angaben von Nachbarn seit etwa einem halben Jahr in der Doppelhaushälfte. Anwohner beschrieben die Wohngegend als ruhig und unauffällig. Die Polizei stand in Kontakt zu dem Vater und anderen Verwandten.

dpa