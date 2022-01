3 Lkw und ein Kleinlaster prallen aufeinander: Lenker leicht verletzt

Eine Karambolage von 3 Lastern und einem Kleinlaster einen Kilometer nach Klausen Richtung Brixen hat am Mittwochnachmittag um 15.30 Uhr den Verkehr auf der Brennerautobahn in Richtung Norden zum Erliegen gebracht.Der Kleinlaster, der als letzter in den Unfall krachte, wurde am härtesten getroffen. Der Fahrer, ein Mann aus der Ukraine, wurde eingeklemmt und verletzt. Er musste von den Rettern aus der Kabine geschnitten und vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus von Brixen geflogen werden. Dort stellte sich dann glücklicherweise heraus, dass seine Verletzungen weniger schwerwiegend waren, als zunächst angenommen.Bei den Lkw gingen die Frontscheiben zu Bruch. Die Fahrer hatten aber Glück und wurden nicht in ihren Kabinen eingeklemmt.In dem Bereich gibt es keine Baustellen. Der Grund für das plötzliche Abbremsen ist Gegenstand der Ermittlungen.Die Nordspur der Autobahn war längere Zeit komplett gesperrt.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Klausen und Vahrn, der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Autobahnpolizei und -meisterei sowie das Weiße Kreuz Klausen.

stol