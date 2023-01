3 Menschen bei Party in Luxus-Anwesen in Beverly Hills getötet

Das Haus, das zur Kurzzeitmiete angeboten wird, befindet sich in einer der nobelsten Gegenden der Millionenmetropole im US-Bundesstaat Kalifornien.Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass dort eine „Versammlung“ stattfand, weitere Einzelheiten seien aber noch nicht bekannt.In Kalifornien hatten sich in den vergangenen Tagen bereits 2 Bluttaten mit insgesamt 18 Toten ereignet. Am Montag hatte ein Mann auf 2 Farmen 7 Menschen erschossen. 2 Tage zuvor hatte ein Angreifer auf Besucher eines Tanzclubs in Monterey Park geschossen. 11 Menschen wurden getötet.