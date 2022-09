3 Menschen sterben bei Zugunglück in Kroatien

Zu dem Unglück kam es gegen 21.30 Uhr. Der Personenzug war auf dem Weg von Vinkovci nach Novska, als er etwa 10 Minuten vor seinem Ziel gegen den stehenden Güterzug prallte. Der Güterzug, der aus der serbischen Grenzstadt Šid kam, dürfte wegen eines technisches Defekts stehengeblieben sein.Die Ermittler vermuten, dass der Lokführer des Personenzugs den Haltesignal überfahren haben könnte. Zunächst war unklar, mit welcher Geschwindigkeit der Zug bei dem Aufprall unterwegs war. An diesem Teil der Strecke ist laut Medien eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometer erlaubt.Unter den Verletzten befinden sich laut Polizeiangaben 8 Ausländer, darunter ein Kind. Die Medien berichteten, dass es sich um iranische Staatsbürger handeln soll. Es soll noch ermittelt werden, ob sie in dem Personen- oder in dem Güterzug unterwegs waren. In dem Krankenhaus in Nova Gradiška wird Berichten zufolge eine 5-köpfige Familie aus dem Iran behandelt. Keiner der 11 Verletzten, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden, befindet sich im Lebensgefahr.Die 3 Todesopfer sollen Kroaten sein, ihre Identität wurde am Samstag von den Behörden bestätigt, demnach starben 2 Bahnmitarbeiter, der Zugführer (52) und der Schaffner (60), sowie ein 17-jähriger Passagier aus Novska. Laut Medien handelt es sich um das zweitschlimmste Zugunglück seit der Unabhängigkeit Kroatiens.Die Rettungskräfte, die auf dem schwer zugänglichen Terrain die ganze Nacht im Einsatz gewesen sind, schließen den Berichten zufolge nicht aus, dass sich unter dem Wrack noch weitere Opfer befinden. Am Samstag soll dieses mit Kränen geborgen werden, hieß es.