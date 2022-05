3 Monate Krieg in der Ukraine: Eine Chronologie

Am 24. Mai rollten erstmals russische Panzer über die Grenze zur Ukraine. - Foto: © APA/epa / SERGEY DOLZHENKO

Wie viele Opfer Russlands Krieg gegen die Ukraine bishergefordert hat, ist unbekannt. Der Westen will dem Land helfen: mitHilfs- und Waffenlieferungen sowie Sanktionen gegen den Angreifer.3 Monate dauert Russlands Angriffskrieg in der Ukraine mittlerweile. Hier ein Überblick über die wichtigsten Ereignisse.Deutschland entscheidet, Waffen aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine zu liefern. Russische Geldhäuser sollen aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen werden.Tausende Zivilisten werden aus der umkämpften Stadt Sumy im Nordosten gerettet. Die USA verbieten den Import von Öl aus Russland.Der Internationale Gerichtshof in Den Haag ordnet das sofortige Ende der russischen Gewalt in der Ukraine an.Die Nato beschließt eine massive Aufrüstung und aktiviert die Abwehr chemischer, biologischer und atomarer Bedrohungen.Bei einer Rede in Warschau nennt US-Präsident Joe Biden Putin einen „Diktator“. Um ihre russischen Gaslieferungen zu bezahlen, müssen westliche Staaten künftig ein Konto bei der russischen Gazprombank haben. Sie können aber weiter in Euro und Dollar zahlen.Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben wieder volle militärische Kontrolle über die Region um Kiew. Moskau verstärkt die Angriffe im Osten und Süden des Landes. Gräueltaten an der Zivilbevölkerung in der Kiewer Vorstadt Butscha sorgen für Entsetzen. Die Ukraine zählt mehr als 400 Leichen. Russland bestätigt den Untergang des Raketenkreuzers „Moskwa“. Die Ukraine behauptet, das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte versenkt zu haben. Moskau bestreitet das.Nach Angaben Selenskyjs wurden in den ersten 7 Wochen Krieg bis zu 3000 ukrainische Soldaten getötet.Im Osten der Ukraine hat die russische Armee mittlerweile den Großteil der Region Luhansk unter Kontrolle.Russland stoppt Erdgas-Lieferung nach Polen und Bulgarien.Der deutsche Bundestag gibt grünes Licht für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine.Die EU-Kommission schlägt ein Öl-Embargo vor, um den Druck auf Moskau zu erhöhen.Die deutsche Bundesaußenministerin Annalena Baerbock trifft Selenskyj in Kiew. Die deutsche Botschaft wird wiedereröffnet.Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba fordert auf seinem viertägigen Deutschland-Besuch die Lieferung westlicher Kampfjets und Raketenabwehrsysteme. Russlands Armee hat nach eigenen Angaben die Hafenstadt Mariupol komplett unter Kontrolle. Zuvor hatten sich die letzten der mehr als 2400 ukrainischen Kämpfer im Stahlwerk Azovstal ergeben.