3 Monate vor Samans Verschwinden: „Die Leute, die mir schaden wollen“

Am 4. Februar 2021 schickte Saman Abbas eine Nachricht an ihren Freund. Darin enthalten: eine Liste jener Menschen, die ihr schaden wollten, wie sie es selbst formulierte. Die Nachricht ist nun zu den Akten gelegt worden.Zu den genannten Personen gehören die 5 des Mordes Angeklagten: ihre Eltern Shabbar Abbas und Nazia Shaheen (die in Pakistan auf der Flucht sind), ihr Onkel Danish Hasnain und ihre Cousins Ikram Ijaz und Nomanhulaq Nomanhulaq, die in den vergangenen Monaten nach ihrer Flucht ins Ausland festgenommen wurden. Auch ihren jüngeren Bruder, einen weiteren Cousin und einen weiteren Onkel, gegen die nicht ermittelt wird, nannte Saman ihrem Freund als potenzielle Gefahr.Bei den beiden Letztgenannten handelt es sich um dieselben Verwandten, die der Bruder in einem nach der Tat abgehörten Gespräch mit seiner Mutter beschuldigte, die Anstifter des Mordes an Saman zu sein.Die 18-jährige Saman aus Novellara (Reggio Emilia) hat ihrem Freund in dem Chat noch weitere Details mitgeteilt. Dazu gehörten die Straße des Hauses, in dem sie mit ihrer Familie gelebt hatte (und in das sie am 20. April zurückkehren würde, um ihre Papiere abzuholen und nach einem Aufenthalt in einer geschützten Gemeinschaft in Bologna auszureisen), sowie der Name und die Stadt in Pakistan, in der jener Cousin lebt, den sie bei der von der Familie arrangierten Heirat nicht heiraten wollte.