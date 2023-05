Sarntal: Motorradfahrer schwer verletzt – Mit Seilwinde geborgen

Walten: Motorrad prallt gegen Auto

Weiterer Sturz in Meran

Gegen 10.30 Uhr ging bei der Freiwilligen Feuerwehr Sarnthein der Alarm ein. Auf dem Weg vom Ritten ins Sarntal war ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland zu Sturz gekommen. Ersten Informationen zufolge krachte er beim Versuch, einem Auto auszuweichen, mit seiner Maschine gegen die Leitplanke.Das Fahrzeug blieb auf der Straße liegen, während der Lenker ins nahe gelegene Bachbett geschleudert wurde. Der 60-Jährige musste mit der Seilwinde geborgen und anschließend vom Notarzthubschrauber mit schweren Verletzungen ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.Im Einsatz standen weiters die Sanitäter des Weißen Kreuzes, die Bergrettung Sarntal sowie die Ortspolizei.Ein weiterer Motorradunfall ereignete sich kurz nach 11 Uhr auf der Jaufenpassstraße in Walten in Passeier. Ein Motorradfahrer, ebenfalls aus Deutschland, wollte einen abbiegenden Lkw überholen, als ihm ein Auto entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge krachten aufeinander.Der Motorradfahrer klagte im Anschluss über Schmerzen im Schulterbereich und wurde von den Sanitätern des Weißen Kreuzes ins Krankenhaus von Meran gebracht. Am Pkw sowie am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Behörden ermitteln.Zu einem dritten Motorradunfall kam es wenig später in Meran. Im Bereich der Umfahrung stürzte eine Person mit ihrer Maschine, wurde jedoch Informationen zufolge nicht verletzt. Die Behörden regelten die Angelegenheit noch vor Ort.