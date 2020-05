Bei 902 Abstrichen 3 positiv – Zahl der Genesenen jetzt 2107

Von den drei neuen, positiv getesteten Personen ist nämlich einer abzuziehen, weil dieser in die Zuständigkeit eines anderen Sanitätsbetriebes fällt (in Südtirol positiv getestet).Die Gesamtzahl der bisher untersuchten Abstriche beläuft sich auf 60.573, diese stammen von 27.938 Personen. Diese und weitere Zahlen meldet heute (24. Mai) der Südtiroler Sanitätsbetrieb.In den regulären Abteilungen der sieben Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß werden 36 Personen versorgt. Die 12 Personen, die als Verdachtsfälle geführt werden, sind ebenfalls in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes untergebracht.Drei an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten Personen, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen, werden in der Covid-Intensivstation im Bozner Krankenhaus behandelt. Zwei weitere Intensivpatientinnen und Intensivpatienten werden in Intensivstationen in Krankenhäusern in Österreich versorgt.In den Südtiroler Krankenhäusern sind bisher 174 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen verstorben. Die Südtiroler Seniorenwohnheime melden weitere 117 Tote. Die Gesamtzahl der Gestorbenen beträgt damit weiterhin 291.Als genesen gelten in Südtirol 2107 Personen (+22 gegenüber dem Vortag). Dazu kommen 779 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Gesamtzahl: 2.886 (+ 37 gegenüber dem Vortag).Untersuchte Abstriche gestern (23. Mai): 902Neu positiv getestete Personen: 3Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 60.573Gesamtzahl der getesteten Personen: 27.938 (+389)Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 2.592*Auf Normalstationen, in vertragsgebundenen Privatkliniken und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen/Personen: 36Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 3Südtiroler Covid-19 Patientinnen und Patienten in Intensivbetreuung Ausland: 2Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 12In den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes Verstorbene: 174 (+0)In den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes Verstorbene: 174 (+0)In den Seniorenwohnheimen Verstorbene: 117 (+0)Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 291 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 702Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 10.118Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 10.820Geheilte Personen: 2.107 Personen (+22 gegenüber dem Vortag); zusätzlich 779 Personen (+15 gegenüber dem Vortag), die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 2.886 (+ 37) gegenüber dem Vortag).Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 234 (226 geheilt, +0)Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 14 (14 geheilt)

lpa/stol