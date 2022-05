3 Pkw und 5 Personen in Auffahrunfall verwickelt – Stau auf der Brennerautobahn

Es war am Samstag kurz vor 9 Uhr, als es auf der Brennerautobahn bei Klausen in Richtung Süden zu einem Auffahrunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen kam. Ein Mann aus Deutschland (Jahrgang 1963) wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt. Eine deutsche Frau zog sich leichte Verletzungen zu. 3 weitere Personen blieben unverletzt.Die 2 verletzten Urlauber aus Deutschland wurden nach der Erstversorgung vom Rettungstransportwagen der Sektion Klausen in das Krankenhaus von Bozen gebracht. Die Straßenpolizei ermittelt zum Unfallhergang.Am Samstagvormittag war auf der Brennerautobahn einiges los: Nach dem Unfall staut es weiterhin zwischen Klausen und Bozen Süd.Auch zwischen Trient-Nord und Affi kommt es immer wieder zu Kolonnenverkehr.Der dritte Staupunkt wurde in Fahrtrichtung Norden gemeldet. Dort gibt es in Richtung Innsbruck vor dem Brenner Stau und 30 Minuten Zeitverlust.