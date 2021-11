3 Tote an US-Schule – Mutmaßlicher Schütze ist 15-jähriger Schüler

Ein Schütze hat an einer High School in Oxford im US-Bundesstaat Michigan das Feuer eröffnet und nach ersten Erkenntnissen mindestens 3 Schüler getötet. 6 weitere Menschen – darunter ein Lehrer – seien bei dem Vorfall am Dienstag durch Schüsse verwundet worden, teilte das Büro des Sheriffs im Bezirk Oakland mit.