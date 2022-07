3 Tote bei Erdbeben im Iran und in Japan

Im Iran sind in der südlichen Provinz Hormosgan bei einem Erdbeben der Stärke 6,0 mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen. 19 weitere Menschen wurden verletzt, wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete. Das Epizentrum des Bebens befand sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS rund 100 Kilometer südwestlich der Hafenstadt Bandar Abbas in einer Tiefe von 10 Kilometern.Zunächst hatte die Erdbebenwarte die Stärke mit 6,2 angegeben, dies dann aber auf 6,0 abgesenkt. Nur eine Minute vor diesem Beben hatte sich in der Gegend ein Beben der Stärke 5,7 ereignet.In Japan wurde in der Region Hokkaido ein Erdbeben der Stärke 5,9 gemessen, teilte das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) mit. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von 308 km, teilte der Rettungsdienst mit.