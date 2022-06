3 Tote bei Erdrutsch nahe Hotel in Argentinien

Bei einer Schlamm- und Gerölllawine auf ein Hotel in San Carlos de Bariloche im argentinischen Patagonien sind 3 Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte hätten die Leichen von 2 uruguayischen Touristen gefunden, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft der Provinz Río Negro, in der Bariloche liegt, am Mittwoch (Ortszeit).