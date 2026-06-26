Der Mann dürfte gemeinsam mit einem 27- und einem 28-Jährigen einen Ausflug mit Stand-up-Paddles unternommen haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drei-leichen-aus-marchfeldkanal-in-niederoesterreich-geborgen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Donnerstag wurde das Trio bei einer Suchaktion entdeckt.<\/a> Unter persönlichen Gegenständen befanden sich auch Suchtmittel.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat Obduktionen angeordnet, auch toxikologische Gutachten sollen in diesem Zuge angefertigt werden. Ergebnisse lagen am Freitag vorerst nicht vor. Die Ermittler gingen weiterhin von einem Unfall der drei Männer aus Wien aus. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Loidl nicht. Vermutet wird, dass das Trio beim Versuch, eine Wehranlage zu durchfahren, ertrunken ist.<BR \/><BR \/>Eine Abgängigkeitsmeldung war am Mittwoch von der Mutter des 27-Jährigen in Wien getätigt worden. Die Frau hatte bei der Polizei angegeben, dass ihr Sohn am Montag mit zwei Freunden eine Tour auf dem Marchfeldkanal geplant hatte. Im Bereich einer Wehranlage in Gerasdorf wurden in der Folge zwei Stand-up-Paddles und persönliche Gegenstände der Vermissten gefunden. Dabei waren auch „diverse Suchtmittel“, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung mit.<BR \/><BR \/>Gegen 20.00 Uhr wurde am Mittwoch eine große Suchaktion gestartet, an der Diensthunde, eine Drohne sowie Wasserpolizei und Feuerwehr beteiligt waren. Nach knapp fünf Stunden wurde der Einsatz abgebrochen und am Donnerstag in den Morgenstunden fortgesetzt. Vom Hubschrauber aus wurden zwei Leichen im Marchfeldkanal im Bereich der Seyringer Straße in Gerasdorf entdeckt, die dritte wurde kurz darauf in der Nähe gefunden.