3 Tote nach Brand in Österreich

Bei den Toten dürfte es sich um einen 87-Jährigen, seine 73 Jahre alte Frau und die Pflegerin des Paares (53) handeln. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, hatten Befragungen von Nachbarn und Verwandten keine Hinweise auf einen anderen Aufenthaltsort der drei Menschen ergeben.





Das Holzhaus in Hirschegg-Pack in der Steiermark war in der Nacht auf Dienstag aus zunächst unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Polizei Steiermark erklärte am Dienstagmorgen, dass sich der Einsatz aufgrund starken Windes schwierig gestaltet habe.ie Einsatzkräfte konnten das Gebäude aufgrund der Einsturzgefahr während der Löscharbeiten nicht betreten. Im Laufe des Tages wurden Stützen angebracht, um die Einsturzgefahr des Gebäudes zu minimieren. Bei der Suche nach menschlichen Überresten habe dann ein Polizeihund einen wesentlichen Beitrag geleistet.

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

apa