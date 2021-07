3 Tote nach Sprung aus brennendem Haus in Frankreich

Mindestens 9 weitere Menschen sollen bei dem Brand am frühen Morgen verletzt worden sein, davon 2 schwer, hieß es von der Polizei. Wie der französische Sender France Info mit Verweis auf die Staatsanwältin von Marseille, Dominique Laurens, berichtete, gehen die Behörden von einer kriminellen Tat aus. Es habe 2 Feuer in dem Haus gegeben, eines im sechsten Stock und eines im Treppenhaus. Von der Polizei hatte es zunächst geheißen, es handle sich um einen versehentliches Feuer.Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sprach den Familien der Opfer in den sozialen Netzwerken sein Beileid aus. Marseilles Bürgermeister Benoît Payan schrieb ebenfalls im Netz von einem schrecklichen Drama. Seine Gedanken seien bei den Betroffenen.

apa