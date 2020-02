3 Tote und 179 Verletzte bei Flugzeugunglück in Istanbul

Bei einem Flugzeugunglück am Istanbuler Sabiha-Gökcen-Airport sind nach offiziellen Angaben mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 179 Personen wurden verletzt, wie die türkische Regierung in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Die Boeing 737 der türkischen Billigfluggesellschaft Pegasus mit 183 Menschen an Bord war bei starkem Regenfall von der Landebahn abgekommen.