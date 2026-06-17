Für Sergio Martinelli ist die Abschiedszeremonie am Donnerstag, 18. Juni, um 15 Uhr in der Leichenkapelle des Friedhofs von Trient geplant.<BR \/><BR \/>Am Samstag, 20. Juni, wird Maicol Zenatti in Prada di Brentonico beigesetzt. Die Trauerfeier findet dort um 9.30 Uhr in der örtlichen Kirche statt.<BR \/><BR \/>Der Abschied von Antonio Sardano erfolgt in Andria in Apulien, seiner ursprünglichen Heimat. Sardano hatte zwar seit vielen Jahren in Trentino gelebt, war aber eng mit seiner Herkunftsregion verbunden. Die Trauerfeier ist für Freitag um 17 Uhr in der Kirche der Gemeinde angesetzt.<h3>\r\nUnglück am Freitag<\/h3>Die Gruppe hatte sich am frühen Morgen nach der Übernachtung in einer Hütte auf den Weg zum 4.061 Meter hohen Gipfel gemacht, kehrte bis zum Abend aber nicht zurück. Daraufhin wurde bei der Leitstelle Alarm ausgelöst.<BR \/><BR \/>Die Bergrettung entdeckte ihre Leichen nach einem Notruf auf einer Höhe von etwa 3.600 Metern.<BR \/><BR \/> Nach Angaben der Einsatzkräfte waren die drei Bergsteiger an der Nordwand rund 400 Meter in den Tod gestürzt. Vermutet wird, dass einer den Halt verloren haben und beim Absturz die beiden anderen mit in die Tiefe gerissen haben könnte.