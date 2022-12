3 Vermisste nach Kollision von Boot mit Fähre vor Jersey

Der Fähranbieter Condor bestätigte den Zusammenstoß am frühen Morgen. Der Kapitän habe die Kontrolle über die „Commodore Goodwill“ behalten, die auf dem Weg von der Nachbarinsel Guernsey nach Jersey war. Das Frachtschiff legte mit Verspätung im Hafen der Inselhauptstadt Saint Helier an. An Bord waren 5 Passagiere und 24 Besatzungsmitglieder, die alle unverletzt blieben. Das Unternehmen sicherte zu, die Untersuchung des Vorfalls zu unterstützen.Die Kanalinseln Jersey und Guernsey vor der französischen Küste sind kein Teil des Vereinigten Königreichs, sondern unterstehen als sogenannter Kronbesitz direkt dem britischen Königshaus. Die Inseln entscheiden selbstständig etwa über Justizfragen. London ist lediglich für die Außen- und Verteidigungspolitik verantwortlich.