30-Jährige in Bletterbachschlucht von Eisbrocken getroffen und verletzt

Sprichwörtliches Glück im Unglück hatte am Sonntagnachmittag eine 30-jährige Frau in der Bletterbachschlucht in Aldein. Beim Klettern in den steilen Wänden wurde sie von einem Eisbrocken getroffen, stürzte ab und verletzte sich mittelschwer.