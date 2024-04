30-Jähriger festgenommen: Wird nach Haft abgeschoben

Der 30-Jährige war Streifenbeamten aufgefallen: Sie hielten ihn an und kontrollierten ihn. B. Y. aus Gambia geht keiner Arbeit nach und hat bereits einige Vorstrafen, wie sich zeigte – darunter solche wegen Drogenhandel.Erst im Jänner war er von einer Polizeistreife in der Kapuzinergasse mit 15 Päckchen Kokain und Haschisch aufgegriffen worden. Außerdem hat er nach einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer gewalttätigen Schlägerei in einer Bar in der Perathonerstraße in Bozen im Jahr 2018 eine dreimonatige Haftstrafe zu verbüßen.Nach Abschluss des gerichtspolizeilichen Verfahrens wurde der Mann daher in das Gefängnis überstellt. Angesichts der Schwere der festgestellten Tatsachen hat Quästor Paolo Sartori gegen B. Y. zudem einen Ausweisungsbefehl, der in Kraft tritt, sobald er seine Zeit im Gefängnis verbüßt hat. B. Y. hält sich nämlich illegal in Italien auf.„Ein weiterer verurteilter Krimineller, der als Drogendealer bekannt ist und für eine gewalttätige Schlägerei im Stadtzentrum verantwortlich war, wurde von der Staatspolizei in der Stadt aufgespürt und vor Gericht gestellt“, betont Quästor Paolo Sartori