Die Verhaftung erfolgte laut Aussendung der Carabinieri am 28. Oktober im Rahmen einer gezielten Fahndung. Der Mann war bereits wegen Straftaten gegen die Person polizeilich bekannt. Zudem unterlag er einem Annäherungsverbot, das elektronisch überwacht wurde.<BR \/><BR \/>Das Gericht hatte die vorbeugende Verwahrungshaft angeordnet, nachdem der 30-Jährige nicht zu einer gerichtlichen Anhörung erschienen war. Gegen ihn wird wegen Stalking und der Missachtung gerichtlich angeordneter Schutzmaßnahmen ermittelt.<BR \/><BR \/>Nach seiner Verhaftung brachten ihn die Carabinieri zunächst zur Dienststelle. Anschließend wurde er in das Bozner Gefängnis überstellt.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri betonten, dass der Schutz gefährdeter Personen oberste Priorität habe. Verstöße gegen gerichtliche Auflagen müssten konsequent verfolgt werden.