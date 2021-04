Urteil bestätigt: 30 Jahre Haft für Beutel

Die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor, die Verteidigung hat bereits Kassationsbeschwerde angekündigt.Nach dem Urteil in erster Instanz hatte die Mutter des Opfers, Margit Riffeser, im Interview mit den „Dolomiten“ über den Mord, das Urteil und darüber gesprochen, wie sie das Erlebte verarbeitet.Beutel sitzt seit 24. September 2018 im Bozner Gefängnis. An diesem Tag war er festgenommen worden, nachdem er – so die Anklage – seine Gattin Alexandra Riffeser (34) am Huber-Hof in Gratsch mit 43 Messerstichen getötet hatte.

