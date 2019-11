30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention

An der Aktion beteiligte sich die deutschsprachige sowie die italienischsprachige Grundschule Neumarkt, der deutschsprachige, sowie der italienischsprachige Kindergarten Neumarkt, sowie die italienischsprachige Mittelschule Neumarkt.





Die Kinder stellten jeweils in ihrer Zweitsprache die Kinderrechte vor und ihre Sprachkenntnisse unter Beweis. Außerdem haben die Kinder im Unterricht Zeichnungen vorbereitet, die im Dorfzentrum von Neumarkt aufgehängt wurden.Der anwesende Vizebürgermeister Alex Pocher und die Gemeindejugendreferentin Karin Jost beantworteten die Fragen der Kinder zum Thema Kinderrechte. Abschließend sangen alle Kinder gemeinsam den Evergreen „We are the World“. Die Initiative wurde vom VKE Neumarkt, in Kooperation mit dem Jugenddienst Unterland und der Gemeinde Neumarkt organisiert und von der katholischen Jungschar mitgetragen.

