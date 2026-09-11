Die Fähre wurde laut Küstenwache „innerhalb von Sekunden“ zerstört. Auf einem von ihr im Onlinedienst Facebook veröffentlichten Video war das in Flammen stehende Schiff zu sehen. Später aufgenommene Fotos zeigen das vollständig ausgebrannte Schiff vor der Küste. Eine Sprecherin der Küstenwache sagte einem örtlichen Radiosender, dass die Passagier- und Besatzungsliste des Schiffes insgesamt 134 Namen aufweise. Zunächst waren fünf Tote und 86 Vermisste gemeldet worden.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Ortungsdienstes Marinetraffic war die Fähre von der Hauptstadt Manila aus in See gestochen und auf dem Weg in den rund 430 Kilometer entfernten Urlaubsort Coron. Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sie sich laut Küstenwache rund zwei Kilometer von der Küste entfernt. Für die Philippinen mit ihren mehr als 7.000 Inseln sind Schiffe eines der Hauptverkehrsmittel. Wegen mangelhafter Sicherheitsstandards und unzureichender Wartung gibt es häufiger Unglücke auf See.