30 Sekunden, die ihr ganzes Leben veränderten

2. August 1980, 10.25 Uhr, Hauptbahnhof von Bologna: In einem gut besuchten Wartesaal explodiert eine in einem Koffer versteckte Zeitbombe. 85 Menschen sterben, mehr als 200 werden zum Teil schwerstens verletzt, darunter auch die Grödnerin Sonia Zanotti. In dem Buch „30 secondi“ berichtet sie über das Erlebte und die Folgen für ihr Leben. + Von Patrick Stuflesser