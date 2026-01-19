<BR \/> Bereits nach den ersten zwei Wochen zeigt sich, dass die C0,0l-Dry-January-Challenge 2026 auf noch größeres Interesse stößt als im Vorjahr, heißt es in einer Aussendung des Landes Südtirol. Viele Menschen nutzen den Monat Jänner, um ihren Alkoholkonsum zu überdenken und neue Gewohnheiten auszuprobieren.<h3>\r\nMehr als 600.000 Personen in zwei Wochen erreicht <\/h3>\r\nBesonders in den sozialen Netzwerken sei das Interesse groß. Über Facebook und Instagram erreichte die Challenge in den ersten beiden Wochen mehr als 600.000 Personen. Die Kampagne stößt insgesamt auf großen Zuspruch und verzeichnet bereits jetzt eine um rund ein Drittel höhere Klickrate im Vergleich zum Vorjahr, so die laut dem Direktor des Forums Prävention Peter Koler, erfreuliche Zwischenbilanz.<BR \/><BR \/>Auf der Webseite zur C0,0l-Dry-January-Challenge informierten sich bisher knapp 15.000 Personen über Hintergründe, Tipps und Inspirationen für einen alkoholfreien Monat. Damit liegt die Nutzung bereits jetzt über dem Vorjahreswert. Parallel dazu wächst die WhatsApp-Community kontinuierlich weiter. Auf YouTube wurden die Shorts vom Großteil der Zuschauenden bis zum Ende angesehen, ein weiteres Zeichen für Zuspruch. Auch von den beteiligten Influencern und Influencerinnen kam die Rückmeldung, dass das Interesse an deren Social-Media-Content sehr hoch ist.<BR \/><h3>\r\n„Lebensstil hat entscheidenden Einfluss auf Gesundheit“ <\/h3>\r\n„Der eigene Lebensstil hat einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit – es ist also wichtig, wie viel wir uns bewegen, was wir essen und auch, wie wir mit Alkohol umgehen“, sagt Gesundheitslandesrat Hubert Messner. Hier treffe die Kampagne einen gesellschaftlichen Nerv. Aktuelle Studien von Fachgesellschaften zeigen, dass es keine gesundheitlich risikofreie Menge Alkohol gibt. Fachleute raten demnach zu möglichst wenig Alkohol, zu mehreren alkoholfreien Tagen pro Woche und zum Verzicht auf Rauschtrinken. Für Kinder, Jugendliche sowie Schwangere gilt klar: kein Alkohol.<BR \/><BR \/>Bei den Getränketrends scheint es einen Wandel zu geben. 71 Prozent der Konsumenten in Europa trinken laut einer Studie vom Circana-Beverage Forum Europe von 2025 weniger Alkohol. Eine von vier Personen im Alter von 25-35 Jahren verzichtet ganz darauf.<BR \/><BR \/>Für die Teilnahme an der C0,0l-Dry-January-Challenge 2026 ist es noch nicht zu spät: Ob für die restlichen zwei Wochen des Januars oder einfach von Mitte Januar bis Mitte Februar, die positiven Effekte eines alkoholfreien Lebensstils gelten weiterhin. Alles Wissenswerte findet sich im Web unter www.coolcomma0.com.