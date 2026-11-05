Straßen, Wiesen und Bäume sind bereits von einer dicken Schneeschicht bedeckt, wie die Facebook-Seite „Passione Neve & Montagna“ berichtet.<BR \/><BR \/> In Prato Nevoso sind innerhalb kurzer Zeit rund 30 Zentimeter Neuschnee zusammengekommen. Der Wintereinbruch kommt zu einem frühen Zeitpunkt, denn Anfang November ist in den Alpen vielerorts noch Herbstwetter angesagt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381467_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Ob sich die Schneedecke in den nächsten Tagen halten kann, wird vor allem von den Temperaturen und der weiteren Wetterentwicklung abhängen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381470_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für den Wintersportort im Piemont ist der frühe Schneefall jedenfalls ein erster Vorgeschmack auf die bevorstehende Wintersaison. Auch am Mittwoch hatte es in der Region bereits geschneit.