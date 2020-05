3000 Grödner treten ab 26. Mai zu Covid-Tests an

Gröden war einer der ersten Corona-Infektionsherde in Südtirol. Wie viele Menschen dort tatsächlich in Kontakt mit dem Virus waren und wie viele bereits Antikörper gebildet haben? Dies soll nun eine groß angelegte Studie, die an 3000 Grödnern durchgeführt wird, zeigen. Am 26. Mai geht's los. STOL hat über den Ablauf und die Vorgehensweise mit Dr. Michael Mian, Hämatologe und Studienleiter, gesprochen.