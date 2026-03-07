„Auch heute liegen wieder rund 3.000 Tonnen Saharastaub über Südtirol“, schreibt Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin am heutigen Samstag auf „X“. Schon seit rund einer Woche hält der Staub aus der Sahara den Himmel über dem Land leicht milchig.<BR \/><BR \/>Der Staub aus der Sahara trübt zwar die Sicht, am sonnigen Wetter ändert das jedoch kaum etwas. Verantwortlich dafür ist ein stabiles Hochdruckgebiet, das laut Peterlin auch in den nächsten Tagen das Wetter bestimmt. „Auch über das Wochenende hinaus bleibt uns das stabile und milde Hochdruckgebiet erhalten“, erklärt der Landeswettermeteorologe. Damit bleibt es oft sonnig, auch wenn weiterhin Saharastaub in der Luft liegt.<BR \/><BR \/>Am heutigen Samstag zeigt sich der Himmel meist wolkenlos, die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 12 Grad in Toblach und bis zu 18 Grad in Bozen.<BR \/><BR \/>Auch am morgigen Sonntag bleibt es sonnig mit nur wenigen harmlosen Wolken. Zu Wochenbeginn geht es mit einer freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken weiter, während es mild und häufig sonnig bleibt. Erst zur Wochenmitte könnten ein paar dichtere Wolken auftauchen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie hier, auf der STOL-Wetterseite.<\/a>