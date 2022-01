3020 Neuinfektionen in Südtirol in 24 Stunden – 31.840 in Quarantäne

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 3020 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt: 537 mittels PCR-Abstrich und 2483 mittels Antigen-Schnelltest, wie der Sanitätsbetrieb am Mittwoch mitteilt. 110 Patienten werden auf den Normalstationen der Krankenhäuser behandelt. 17 Personen befinden sich auf der Intensivstation. Die Wocheninzidenz ist von 3272 auf einen Rekordwert von 3385 gestiegen. 31.840 Südtiroler sind in Quarantäne.