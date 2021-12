30.810 Neuinfektionen in Italien – Positivitätsrate bei 8,9 Prozent

Wie das italienische Gesundheitsministerium am Montag mitgeteilt hat, wurden innerhalb von 24 Stunden 30.810 Neuinfektionen und 142 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Nach einem Negativrekord an 2 Tagen in Folge sinkt die Zahl der Neuinfektionen damit wieder – jedoch bei weniger als halb so vielen Coronatests.