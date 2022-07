7 Tage ohne Nahrung: 31-Jähriger überlebt Absturz

Ein italienischer Wanderer hat nach einem Absturz 7 Tage ohne Essen und fast ohne Wasser überlebt. Der 31-Jährige wurde am Samstag von den Rettungskräften in einer Felsspalte am Berg Matajur an der Grenze zu Slowenien entdeckt und geborgen.