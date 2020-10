31.000 Neuinfizierte und 199 Todesopfer in Italien

Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle kletterte am Freitag auf 325.786, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich gegenüber dem Vortag von 15.964 auf 16.994, teilte das italienische Gesundheitsministerium mit. In Quarantäne befanden sich 307.046 Personen. Auf den Intensivstationen lagen 1746 Patienten, 19 davon in Südtirol. Die Gesundheitsbehörden erklärten sich wegen der hohen Ansteckungszahl besorgt, die sich in den vergangenen zwei Monaten vervierfacht hätte. Der Reproduktionsfaktor sei auf 1,7 gestiegen, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom.Regierungskommissar Domenico Arcuri erklärte, 94 Prozent der Infizierten seien unter Heimquarantäne, bei der ersten Epidemiewelle lag dieser Prozentsatz noch bei 51 Prozent. Lediglich fünf Prozent der Infizierten müssten im Krankenhaus behandelt werden. Bisher gebe es noch keine Probleme mit der Zahl der Plätze auf den Intensivstationen.

apa/stol