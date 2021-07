3117 Neuinfektionen und 22 Todesfälle in Italien

Insgesamt wurden in Italien in den vergangenen 24 Stunden 88.247 Corona-Tests durchgeführt, 3117 davon waren positiv. Damit steigt die Positivitätsrate auf 3,5 Prozent – am Sonntag hatte sie bei 2,7 Prozent gelegen.Auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg von 7 am Sonntag auf 22 am Montag. Ebenso die Zahl der Personen in intensivmedizinischer Behandlung: 182 Covid-Patienten lagen am Montag auf den italienischen Intensivstationen, 4 mehr also noch Tags zuvor.Auf den Normalstationen der Krankenhäuser werden 1512 Corona-Patienten behandelt, was einer Zunahme von 120 Patienten im Vergleich zum Vortag entspricht.Seit Beginn der Pandemie gab es in Italien 4.320.530 Corona-Fälle, 127.971 Menschen starben bisher im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

stol