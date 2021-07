3127 Neuinfektionen und 3 Todesfälle in Italien

Damit stiegen die Coronavirus-Zahlen in Sachen Neuinfektionen erneut nach oben.Untersucht wurden 165.269 Corona-Tests, 1,9 Prozent davon fielen positiv aus. Gestern waren es 1,3 Prozent.Als aktiv infiziert gelten derzeit 46.113 Personen – dies sind 2622 mehr als am Vortag. Insgesamt befinden sich 44.821 Personen derzeit in Quarantäne.Stand Sonntag befanden sich 156 Coronavirus-Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung (6 weniger als gestern). Auf den Normalstationen der Krankenhäuser werden mit 1136 Corona-Patienten hingegen 25 Personen mehr als am Vortag behandelt,.Seit Beginn der Pandemie gab es in Italien 4. 287.458 Corona-Fälle, 127.867 davon starben.

stol